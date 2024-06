V razpravi o strategijah s področja obrambe opozorila o nujnem povečanju števila vojakov

Ljubljana, 13. junija - Odbor DZ za obrambo se je na današnji seji seznanil s predlogi treh strateško-usmerjevalnih dokumentov na obrambnem področju, in sicer z obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe. V razpravi so poslanci pozdravili vse tri dokumente, a tudi opozorili na nujno povečanje števila vojakov.