Odbor DZ danes o treh strateških obrambnih dokumentih

Ljubljana, 13. junija - Odbor DZ za obrambo bo danes obravnaval predloge treh temeljnih razvojno-usmerjevalnih dokumentov na obrambnem področju, in sicer obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe. Dokumenti upoštevajo nove varnostne izzive, ki so v Evropi nastali po agresiji Rusije na Ukrajino, so ob sprejemu pojasnili na vladi.