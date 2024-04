Vlada sprejela tri temeljne razvojno-usmerjevalne obrambne dokumente

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela tri temeljne razvojno-usmerjevalne dokumente države na obrambnem področju, in sicer obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe, so sporočili po seji vlade. Dokumenti upoštevajo nove varnostne izzive, ki so v Evropi nastali po agresiji Rusije na Ukrajino, so pojasnili.