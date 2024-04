Slovenija podpira aktivnosti za večjo obrambno pripravljenost EU

Luxembourg, 22. aprila - Slovenija po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca podpira vse aktivnosti za povečanje odpornosti in obrambne pripravljenosti EU in Ukrajine, so sporočili z obrambnega ministrstva. Na zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov EU v Luxembourgu se je zavzel za čimprejšnji začetek izvajanja evropske strategije na področju obrambne industrije.