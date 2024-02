Ministrstvo v javno razpravo dalo tri nove strateške dokumente s področja obrambe

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za obrambo je v javno razpravo dalo tri nove strateške dokumente s področja obrambe. Gre za predlog obrambne strategije, predlog strategije civilne obrambe in predlog vojaške strategije. Javna razprava o vseh treh dokumentih bo 7. februarja v državnem svetu, pripombe in dopolnila na predloge pa je mogoče posredovati do 4. marca.