Javni poziv kandidatom za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ljubljana, 13. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabijo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 5. julija, so sporočili z ministrstva.