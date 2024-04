Evropska komisija registrirala evropsko pobudo za varen in dostopen splav

Bruselj/Ljubljana, 10. aprila - Evropska komisija je danes uradno registrirala evropsko državljansko pobudo Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi, so sporočili v Bruslju. Organizatorji imajo zdaj šest mesecev časa za začetek zbiranja podpisov. Potrebujejo jih milijon iz vsaj sedmih članic EU.