Inštitut 8. marec z evropsko kampanjo za varen in dostopen splav

Ljubljana, 5. marca - V Inštitutu 8. marec so danes predstavili evropsko kampanjo My voice, my choice, katere cilj je zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Kot so pojasnili na novinarski konferenci v Ljubljani, gre za njihovo največjo kampanjo doslej, v njej sodelujejo organizacije več evropskih držav, sami pa prevzemajo vlogo koordinatorja.