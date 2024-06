WHO: Štiri industrijske panoge v Evropi povzročijo 2,7 milijona smrti na leto

Koebenhavn/Bruselj, 12. junija - Ultra procesirana živila, alkohol, tobak in fosilna goriva v Evropi vsako leto povzročijo okrog 2,7 milijona smrti, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem opozarja, da te štiri industrijske panoge zavajajo potrošnike, širijo dezinformacije in z lobiranjem preprečujejo učinkovite ukrepe.