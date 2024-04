Poročilo WHO: Uživanje alkohola in e-cigaret med mladostniki zaskrbljujoče

Koebenhavn, 25. aprila - Uživanje alkohola in elektronskih cigaret med mladostniki v Evropi, Srednji Aziji in Kanadi je zaskrbljujoče, razlike med spoloma pri uporabi pa se zmanjšujejo, piše v danes objavljenem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Najbolj je sicer med mladostniki razširjeno pitje alkohola, medtem ko uživanje konoplje nekoliko upada.