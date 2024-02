WHO: Število rakavih obolenj se bo do leta 2050 povečalo za 77 odstotkov

Ženeva, 1. februarja - Število novih primerov rakavih obolenj bo do leta 2050 naraslo na 35 milijonov, kar bo za 77 odstotkov več kot leta 2022, je danes opozorila Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Kot glavne krivce za porast obolenj z rakom je navedla tobak, alkohol, debelost in onesnaženost zraka.