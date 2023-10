Na srečanju WHO v Ljubljani razpravljajo o politikah nadzora alkohola

Ljubljana, 9. oktobra - Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo v okviru projekta Evidence into Action Alcohol v Ljubljani danes in v torek gosti srečanje, na katerem predstavniki ministrstev za zdravje, zadolženi za področje alkohola, iz različnih evropskih držav razpravljajo o porabi alkohola in politikah, so sporočili z ministrstva za zdravje.