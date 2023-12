WHO poziva k obravnavi elektronskih cigaret kot običajnih tobačnih izdelkov

Ženeva, 14. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes vlade pozvala, naj elektronske cigarete in uparjalnike z davčnega in zdravstvenega vidika obravnavajo podobno kot običajne tobačne izdelke, so sporočili iz Ženeve. Če bi do tega res prišlo, bi bil to velik udarec za tobačno industrijo v njenih prizadevanjih po razvoju alternative običajnim cigaretam.