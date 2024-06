Zgodnje odkrivanje in celostna obravnava slepih in slabovidnih otrok po oceni zveze ključna za nadaljnji razvoj

Ljubljana, 11. junija - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob tednu slepih in slabovidnih pripravila okroglo mizo o aktualnih izzivih vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih otrok. Zbrane je nagovoril predsednik zveze Matej Žnuderl, ki je poudaril, da sta zgodnje odkrivanje in celostna obravnava teh otrok ključna za optimalen nadaljnji razvoj otroka.