Pirc Musar ob odkritju spominske plošče zavoda slepih opozorila na njihove težave

Ljubljana, 5. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob odkritju spominske plošče ob 105. obletnici ustanovitve Zavoda za slepe in 200-letnici javne predstavitve brajice opozorila na težave slepih. Po njenih besedah imajo slepi in slabovidni največ težav na področju vzgoje in izobraževanja ter pri zaposlovanju.