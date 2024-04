Zveza društev slepih in slabovidnih z državnim tekmovanjem ob 200. obletnici uporabe brajice

Ljubljana, 6. aprila - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije danes v Ljubljani organizira že 32. državno tekmovanje v branju in pisanju brajice, ki je namenjeno spodbujanju bralne kulture in pismenosti med slepimi in slabovidnimi. Letošnji dogodek je poseben tudi zaradi 200. obletnice javne predstavitve brajice, so sporočili iz zveze.