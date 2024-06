V knjižnici Minke Skaberne fotografska razstava za slepe in videče

Ljubljana, 10. junija - V Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, bodo ob 15. uri odprli mednarodno, inkluzivno fotografsko razstavo Nevidni svet. Postavitev z otipljivimi reliefnimi natisi, zvočnimi opisi in brajico omogoča doživljanje fotografske umetnosti tudi slepim in slabovidnim.