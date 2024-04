Nova Gorica postala prijazna za slepe in slabovidne pešce

Nova Gorica, 3. aprila - Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so se danes na terenu seznanili z novimi prilagoditvami, ki jim lajšajo hojo po Novi Gorici, s čimer je ta postala prijazna za slepe in slabovidne pešce. To je omogočilo predvsem zgledno sodelovanje med društvom, policijo in lokalno skupnostjo, so poudarili na novogoriški občini.