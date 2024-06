Jure Leben v Golobov kabinet

Ljubljana, 10. junija - Vlada je nekdanjega okoljskega ministra in kandidata Gibanja Svoboda na letošnjih volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament Jureta Lebna na današnji dopisni seji imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Zadolžen bo za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami, so sporočili z vlade.