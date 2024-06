Gibanje za otroke in družine po izidu posvetovalnih referendumov računa na zakonodajne referendume

Ljubljana, 10. junija - V Gibanju za otroke in družine, ki je bilo eden od organizatorjev referendumske kampanje, ocenjujejo, da so na posvetovalnih referendumih o konoplji in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v zgolj enem mesecu osveščanja dosegli odličen rezultat. Prepričani so, da bi v primeru sprejetja zakonov te uspeli zavrniti na zakonodajnem referendumu.