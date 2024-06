V Društvu Srebrna nit pozdravljajo podporo referendumu o prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 10. junija - V Društvu za dostojno starost Srebrna nit pozdravljajo podporo referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Po njihovih navedbah je podpora "dokaz modrosti in poguma", da volivcev od tovrstnega glasovanja ni odvrnilo zavajanje. Izrazili so pričakovanje, da bo vložen zakon podoben tistemu, ki so ga pripravili sami.