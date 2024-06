Pregled - šport, 7. 6. (petek)

RIM - Kristjan Čeh je prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, svojo četrto na velikih tekmovanjih in enajsto slovensko na prvenstvih stare celine. V metu diska je vrgel 68,08 metra in izboljšal drugo mesto s prejšnjega EP leta 2022 v Nemčiji. Pred tem je osvojil še zlato na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebro lani na SP v Budimpešti.

ALBERTVILLE - Slovenski kolesar Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je zmagovalec šeste etape kriterija po Dofineji. Z zmago na zahtevni gorski preizkušnji od Hauterivesa do Le Collet d'Allevarda je slovenski kolesar tudi prevzel skupno vodstvo, saj je doslej vodilni Belgijec Remco Evenepoel zaostal 42 sekund. Tako Roglič kot Evenepoel sta bila vpletena v četrtkov množični padec, a sta jo odnesla brez hujših posledic. Danes je bolje nastopil slovenski zvezdnik, ki je ob koncu etape lovil in ujel ubežnike, potem pa nekaj sto metrov pred ciljem potegnil in se znebil še zadnjih tekmecev. Evenepoel v zasledovalni skupini in ob koncu tudi s samostojnim poskusom zmanjševanja razlike ni mogel slediti njegovemu ritmu. Pred etapo je imel 33 sekund naskoka, a je zdaj v seštevku drugi. Roglič ima pred nadaljevanjem, do konca sta še dve etapi, zdaj 19 sekund naskoka pred Evenepoelom.

FUKUOKA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov ne popušča. Na svoji šesti tekmi je še šestič zmagala, na drugi tekmi drugega turnirja v Fukuoki je bila po izenačenem boju s 3:2 (25, -23, 24, -21, 12) boljša od Brazilije. Slovenci tako ostajajo neporaženi in s tem tudi na vrhu lestvice. To je bila nasploh prva zmaga Slovenije na medsebojnih tekmah proti Brazilcem, prejšnjih sedem obračunov, dva v ligi narodov, dva na svetovnih prvenstvih (tudi na zadnjem v boju za bronasto kolajno) in tri prijateljske, je izgubila. Tako od zdaj ni več svetovne velesile, ki je ne bi nikoli premagala. Slovenci so tudi tokrat pokazali zelo solidno predstavo, predvsem pa so navdušili z borbenostjo, nepopustljivostjo in mirnostjo. Ta je prišla do izraza v končnicah, kar v dveh so izničili zaostanek 22:24 in prišli do zmag.

LJUBLJANA - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po današnjem treningu sporočil seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin). Selektor vsake reprezentance ima sicer možnost, da dan pred tekmo zamenja še kakega igralca na seznamu v primeru poškodb. Seznam Slovenije: vratarji Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle); obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Petar Stojanović (Empoli); vezisti: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodo/Glimt); napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux).

RIM - Lia Apostolovski je v kvalifikacijah prvega dne evropskega prvenstva v atletiki v Rimu v skoku v višino z 1,89 metra in delitvijo osmega mesta napredovala v finale, ki bo v nedeljo ob 20.30. Anej Čurin Prapotnik se je v teku na 100 m uvrstil v sobotni polfinale. V kvalifikacijah si je delil deseti izid z 10,34 sekunde.

PRAGA - Prvi tekmovalni dan druge tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pragi sta za najboljši slovenski uvrstitvi poskrbela Eva Terčelj in Peter Kauzer, ki sta tekmi končala na četrtem mestu. V finalu je prvič v karieri na tekmah svetovnega poklala veslal Lan Tominc in bil osmi, so sporočili iz kajakaške zveze Slovenije.

PARIZ - Španec Carlos Alcaraz in Nemec Alexander Zverev sta finalista odprtega teniškega prvenstva Francije. Alcaraz je v Parizu v polfinalu z 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 in 6:3 v nizih po štirih urah odpravil drugega nosilca Italijana Jannika Sinnerja. Zverev, četrti nosilec, pa je premagal sedmopostavljenega Norvežana Casperja Ruuda z 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

BOSTON - Košarkarji Boston Celtics so na prvi tekmi finala severnoameriške lige NBA na domačem parketu premagali Dallas Mavericks s 107:89. Slovenski as Luka Dončić je bil eden redkih v napadu razpoloženih košarkarjev Dallasa, dosegel je 30 točk in dodal deset skokov. Druga tekma bo v noči z nedelje na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času.