Pregled - evropske volitve 2024, 7. 6. (petek)

LJUBLJANA - Volilna kampanja pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament in izrekanjem na treh posvetovalnih referendumih se izteka. Stranke in kandidati imajo le še danes čas za prepričevanje volivcev, naj svoj glas namenijo prav njim. Tako so v več krajih po Sloveniji, v Ljubljani denimo na Prešernovem trgu, postavili več stojnic, na katerih nagovarjajo mimoidoče. Opolnoči pa bo nastopil volilni molk in vsakršno nagovarjanje volivcev bo prepovedano. V nedeljo pa bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da izvoli devet poslancev iz Slovenije v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta.

LJUBLJANA - Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je zadnji dan predčasnega glasovanja evropskih volitev udeležilo 19.667 volivcev, kar je 1,2 odstotka volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj, torek, sredo in četrtek, je predčasno glasovalo 3,7 odstotka upravičencev, kar je dvakrat toliko kot na evropskih volitvah pred petimi leti, so sporočili z Državne volilne komisije.

LJUBLJANA - Slovenski državljani v Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo lahko glasovali na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pri tem se sklicujejo na odločitev Državne volilne komisije, da bo slovenskim državljanom v tujini glasovanje na volitvah in referendumih omogočeno tudi na nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

LJUBLJANA - Predsednik Svobode in premier Robert Golob je ob zaključku kampanje pozval k udeležbi na evropskih volitvah. "Pokažimo svoj pravi obraz in vrednote celotni Evropi," je dejal in zatrdil, da Svoboda lahko jamči, da niti za milimeter ne bodo odstopili od tega, za kar se borijo. Ključno pa bo tudi, da na volitvah slavijo stranke leve sredine, meni. V Gibanju Svoboda so danes ocenili tudi, da podatki o visoki volilni udeležbi na predčasnem glasovanju kažejo, da so se volivci začeli zavedati pomembnosti evropskih volitev, nadejajo pa se, da bo končna volilna udeležba vsaj 40-odstotna. Kandidate Svobode je danes v središču prestolnice podprl tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

LJUBLJANA - V SDS ob zaključku kampanje pred evropskimi volitvami ocenjujejo, da so ti zadnji dnevi ključni, saj bitka za poslanske mandate še poteka. Kot je v središču Ljubljane v izjavi za medije dejala nosilka liste Romana Tomc, v nedeljo šteje vsak glas, zato si v stranki želijo čim višje volilne udeležbe. Predsednik SDS Janez Janša je medtem poudaril, da si želijo Evropo, ki bo sposobna zavarovati svoje meje, ljudi in vrednote ter bo resen dejavnik v mednarodnem prostoru.

LJUBLJANA - V SD so ob zaključku volilne kampanje pred nedeljskimi evropskimi volitvami volivce pozvali k udeležbi na volitvah in glasovanju zanje. Socialni demokrati po besedah predsednika SD Matjaža Hana zagovarjajo močno, inovativno in zeleno Evropo. Glas za socialno demokracijo je po besedah nosilca liste Matjaža Nemca glas za tiste, ki krepijo Evropo, ne pa slabijo, po mnenju kandidata Milana Brgleza pa je demokracija najboljša investicija za Evropo.

LJUBLJANA - V NSi kampanjo pred evropskimi volitvami zaključujejo z dobrim občutkom in optimizmom, je v izjavi za medije ob strankini stojnici v središču prestolnice poudaril nosilec liste Matej Tonin. Verjame, da bo prav NSi s svojim dobrim rezultatom na volitvah zagotovila zmago slovenske desne sredine in s tem drugačno pot Evropske unije.

LJUBLJANA - Koordinatorica Levice Asta Vrečko zadnji dan kampanje pred evropskimi volitvami ocenjuje, da so v Levici dokazali, da znajo in zmorejo, zato se odločno podajajo na volitve. Volivce poziva, naj ne ostanejo doma in naj dajo svoj glas za Levico, če podpirajo njihove ukrepe na področju sociale, delavskih pravic, kulture, zdravstva in stanovanj. Podobno tudi nosilka liste Nataša Sukič, ki meni, da so izoblikovali izjemno dobro kampanjo in zelo vsebinski slogan.

LJUBLJANA - Nosilec liste Vesna na evropskih volitvah Vladimir Prebilič je z volilno kampanjo zelo zadovoljen, saj so imeli med drugim priložnost odpreti zanje pomembne teme, predvsem zeleni prehod, želel pa bi si, da bi med kampanjo lahko izpostavili več evropskih vsebin. Hkrati je kampanjo ocenil kot zahtevno zaradi številnih soočenj in razprav. "Pričakujemo, da seveda absolutno osvojimo mandat," je dejal Prebilič.

LJUBLJANA - Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane, ki jo je objavil časnik Delo, nakazuje na majhno razliko v rezultatu SDS in Gibanja Svoboda na nedeljskih evropskih volitvah, vsaka stranka bi dobila tri evropske poslance, po en mandat pa se obeta SD, NSi in Vesni. Raziskava Ninamedie, ki jo je objavil Dnevnik, pa ob predpostavki, da bo volilna udeležba 35-odstotna, napoveduje, da bi SDS lahko pripadli trije mandati, Gibanju Svoboda dva, Vesni dva ter SD in NSi po en mandat.