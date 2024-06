Pregled - svet, 7. 6. (petek)

DUBLIN/PRAGA/HAAG - Na Irskem so se odprla volišča za evropske volitve, na katerih bo svoj glas lahko oddalo okoli 3,6 milijona volilnih upravičencev. Na druge največje demokratične volitve na svetu so se odpravili tudi Čehi. Že v četrtek so o svojih evropskih poslancih odločali na Nizozemskem, ker je glede na vzporedne volitve zmagalo zeleno-liberalno zavezništvo nekdanjega evropskega komisarja Fransa Timmermansa. Osvojilo naj bi osem od 31 nizozemskih sedežev v Evropskem parlamentu, sledi skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa s sedmimi sedeži.

STRASBOURG - Ukrajina in Moldavija sta izpolnili vse pogoje za dejanski začetek pristopnih pogajanj z EU, so povedali na Evropski komisiji. Zdaj je odločitev o tem v rokah držav članic, so dodali. Da bosta Kijev in Kišinjov lahko dejansko začela pristopna pogajanja, kar so decembra lani podprli voditelji držav članic, bodo moral Svet EU sprejeti pogajalska okvirja. S tem bodo države članice določile načela, na katerih bodo temeljila pristopna pogajanja, njihovo vsebino in potek.

PARIZ - Ameriški predsednik Joe Biden je na srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim napovedal nov sveženj vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 225 milijonov ameriških dolarjev. Pri tem se mu je opravičil za večmesečno zamudo pri sprejemanju svežnja, ki ga je ameriški kongres odobril šele konec aprila. Kot so pred tem že poročali ameriški mediji, naj bi nov paket ameriške pomoči za Ukrajino med drugim vključeval strelivo za raketne sisteme himars, rakete za sisteme zračne obrambe hawk, rakete stinger za sestreljevanje letal in helikopterjev, rakete javelin za uničevanje tankov, topove, granate, oklepna vozila, vojaške čolne in drugo opremo.

PARIZ - Francija bo Ukrajini v okviru novega vojaškega sodelovanja poslala bojna letala mirage 2000-5 in tudi izurila ukrajinske pilote za upravljanje z njimi, je v četrtek naznanil francoski predsednik Emmanuel Macron. Koliko letal naj bi Pariz zagotovil Kijevu v boju proti ruski agresiji, zaenkrat ni znano. Rusija je v odzivu danes poudarila, da Macron izkazuje popolno podporo režimu v Kijevu in je pripravljen na neposredno sodelovanje Francije v vojaškem spopadu.

MOSKVA/KIJEV - V ukrajinskem raketnem napadu na mesto Lugansk v istoimenski regiji na vzhodu Ukrajine, ki je skoraj v celoti pod ruskim nadzorom, so bili ubiti štirje ljudje, najmanj 40 pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. V napadu naj bi ukrajinska vojska uporabila ameriške rakete atacms. Pred tem so ruske sile ponoči nad Ukrajino izstrelile 53 bojnih brezpilotnih letalnikov in pet manevrirnih raket.

SANKT PETERBURG - Ruski predsednik Vladimir Putin je na mednarodnem gospodarskem forumu dejal, da je ruska vojska letos v Ukrajini zasedla 47 mest in vasi, skupno 880 kvadratnih kilometrov ozemlja. Zatrdil je tudi, da kljub sankcijam Zahoda zaradi invazije na Ukrajino ostaja Rusija ključna partnerica v svetovni trgovini. Dejal je, da je stopnja rasti ruskega gospodarstva večja od svetovnega povprečja in da delež rublja v ruski mednarodni menjavi znaša skoraj 40 odstotkov.

WASHINGTON/GAZA - ZN so v četrtek obsodili izraelski napad na šolo v Gazi, v katerem je po podatkih iz palestinske enklave umrlo najmanj 37 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je napad označil za grozljiv primer trpljenja civilistov. ZDA pa so izrazile pričakovanje, da bo izraelska vlada povsem odkrita glede objave vseh informacij o napadu. Izraelske sile so nato danes znova ciljale šolo Združenih narodov in pri tem ubile več ljudi. Ameriška vojska je medtem obnovila začasni pomol za dostavo humanitarne pomoči ob obali Gaze, ki so ga prejšnji teden poškodovali visoki valovi. Predvidoma bo začel znova obratovati čez nekaj dni.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v četrtek pozval h končanju sovražnosti na demarkacijski črti med Libanonom in Izraelom ter opozoril na nevarnost širšega konflikta. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je po osmih mesecih vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas obiskal območje na severu Izraela ob meji z Libanonom, je v sredo sporočil, da je Izrael pripravljen na zelo intenzivno operacijo ob meji.

KARTUM/OMDURMAN - Aktivisti v Sudanu so sporočili, da so paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) v četrtek obstreljevale mesto Omdurman, ki leži neposredno ob prestolnici Kartum, pri čemer je bilo ubitih najmanj 40 ljudi. Pred tem naj bi sile RSF v sredo v napadu na vas južno od Kartuma ubile več kot 100 ljudi.

WILMINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek v intervjuju za televizijo ABC ponovil, da sina Hunterja, ki je obtožen nezakonitega nakupa pištole, ne bo pomilostil, če ga bo porota spoznala za krivega in bo obsojen na zaporno kazen. Sodni proces se je medtem nadaljeval. Tožilstvo je na klop za priče poklicalo vdovo Hunterjevega brata Beauja Hallie Biden, ki je potrdila, da je Hunter užival mamila in priznala, da jih je z njim uživala tudi sama.

LONDON - Britanski premier Rishi Sunak se je opravičil za predčasen odhod s slovesnosti ob 80. obletnici dneva D, ki so v četrtek potekale na severu Francije. Sunak se je namreč vrnil v domovino, da bi opravil televizijski intervju pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Njegova poteza je v Združenem kraljestvu izzvala številne kritike.

NIKOZIJA - Na Cipru že več dni vztrajajo visoke temperature, ki čez dan presegajo 40 stopinj Celzija, ponoči pa se spustijo do malo pod 30 stopinj. Glede na napovedi vremenoslovcev bodo visoke temperature vztrajale še do prihodnjega tedna.

CAPE CANAVERAL - Vesoljsko plovilo Starliner je v četrtek z dvema astronavtoma pristalo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), a se je znova soočilo z več tehničnimi problemi. Po težavah z motorji se je tako Starliner uspel priklopiti na ISS šele v drugem poskusu, je razvidno iz posnetkov ameriške vesoljske agencije Nasa.