Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 7. 6. (petek)

LJUBLJANA - Volilna kampanja pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament in izrekanjem na treh posvetovalnih referendumih se izteka. Stranke in kandidati imajo le še danes čas za prepričevanje volivcev. Tako so v več krajih po Sloveniji, v Ljubljani denimo na Prešernovem trgu, postavili več stojnic, na katerih nagovarjajo mimoidoče. Opolnoči pa bo nastopil volilni molk in vsakršno nagovarjanje volivcev bo prepovedano. V nedeljo pa bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost voliti in se izreči na posvetovalnih referendumih.

LJUBLJANA - Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je zadnji dan predčasnega glasovanja posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja udeležilo 19.631 volivcev, kar je 1,2 odstotka volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj, torek, sredo in četrtek, je predčasno glasovalo 3,7 odstotka upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije.

LJUBLJANA - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo zadržana, so za STA pojasnili na ministrstvu. Ker gre za široko in kompleksno družbeno vprašanje, ministrica poudarja, da se je treba o tej temi pogovarjati, upoštevati različne vidike in poiskati konsenz, pri tem pa je treba prisluhniti stroki. Medtem pa je predsednik vlade Robert Golob ob zaključku kampanje Gibanja Svoboda volivce pozval, da na posvetovalnih referendumih glasujejo za.

LJUBLJANA - Koordinatorica Levice Asta Vrečko in nosilka liste Nataša Sukič sta volivce pozvali, naj se udeležijo tudi referendumskih glasovanj in naj obkrožijo štirikrat za. "Gre za zelo pomembna in občutljiva vprašanja. Prav je, da poveste svoje mnenje, odločite se po svoji vesti, mi pa vam sugeriramo, da obkrožite za," je dejala Sukič. Vrečko je dodala, da z glasovanjem za dajo potrditev politiki, da lahko ukrepe udejanji s podporo ljudi. Po njenih besedah so za referendumska vprašanja že pripravljene zakonske podlage, Levica pa se z njimi ukvarja že več let.

LJUBLJANA - V Slovenski škofovski konferenci državljanke in državljane še enkrat spodbujajo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjenja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Po njihovem mnenju gre namreč za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni. "Po krščanskem razumevanju je jemanje človeškega življenja vedno posebej težak, smrtni greh," so dodali.

LJUBLJANA - Anketi Dela in Dnevnika kaže, da naj bi se na posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah in o rabi konoplje v medicinske namene volivci v večini opredelili za. Pri vprašanju o gojenju in uporabi konoplje za osebno rabo pa je nemogoče napovedati, na katero stran se bo nagnila tehtnica, ugotavljata javnomnenjski agenciji Mediana in Ninamedia.