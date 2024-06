Prevolnik Rupel zadržana do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo

Ljubljana, 7. junija - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo zadržana, so za STA pojasnili na ministrstvu. Ker gre za široko in kompleksno družbeno vprašanje, ministrica poudarja, se je treba o tej temi pogovarjati, upoštevati različne vidike in poiskati konsenz. Pri tem je treba prisluhniti stroki.