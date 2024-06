Na enem od volišč dve ponarejeni glasovnici, na drugem ena preveč

Ljubljana, 11. junija - Državna volilna komisija (DVK) zavrača očitke, da je bilo štetje glasovnic z nedeljskih evropskih volitev in posvetovalnih referendumov prepočasno, prav tako na evropskih volitvah ni bilo oddano rekordno število neveljavnih glasovnic. So pa so na enem od volišč našli dve ponarejeni glasovnici, na drugem pa je bila oddana ena glasovnica preveč.