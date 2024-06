Pregled - šport, 5. 6. (sreda)

Ljubljana, 5. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 6. junija.

FUKUOKA - Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir lige narodov v Fukuoki. Peta ekipa, ki jim je morala v ligi priznati premoč, je bila Turčija, varovanci Gheorgheja Cretuja so jo premagali s 3:0 (22, 24, 20) in z izkupičkom petih zmag na petih tekmah vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

CLERMONT-FERRAND - Slovenski kolesar Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je v na dirki kriterij po Dafineji na današnjem kronometru zasedel tretje mesto. Zmagal je Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), ki je s tem tudi prevzel rumeno majico vodilnega na dirki. Evenepoel je na 34 kilometrov dolgi preizkušnji od Saint-Germain-Lavala do Neulisa s časom 42:06 premagal Britanca Joshuo Tarlinga (Ineos) za 17 sekund, Roglič je kot tretji zaostal 39 sekund. V seštevku dirke je na vrhu današnji zmagovalec Evenepoel, Roglič, ki je dan po padcu na torkovi tretji etapi začel kot četrti v skupni razvrstitvi, pa je zdaj njegov najbližji zasledovalec, ima pa 33 sekund zaostanka.

MÜNCHEN - Strelka Urška Kuharič je na tekmi svetovnega pokala v Münchnu v streljanju z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov v eliminaciji zasedla 39. mesto in tako izpadla iz nadaljnjega tekmovanja. V kvalifikacijah bo tako edina slovenska predstavnica trikratna olimpijka Živa Dvoršak, ki se je tja uvrstila z identičnim rezultatom kot njuni kolegici iz reprezentance, s čimer je v drugi eliminacijski skupini zasedla 31. mesto.

LJUBLJANA - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil prvi seznam kandidatov za olimpijske kvalifikacije v Pireju. Na njem je 16 imen, tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar in Edo Murić, piše na spletni strani košarkarske zveze. Reprezentanca bo priprave začela v ponedeljek in uvodni teden preživela v Zrečah ter se nato preselila v Ljubljano. Košarkarji iz lige NBA se reprezentančnim zasedbam lahko pridružijo 17. junija. Po odsotnosti zaradi poškodbe se v izbrano vrsto vračata Edo Murić in Vlatko Čančar. Na seznamu je tudi Luka Dončić, ki prav zdaj začenja veliki finale ligi NBA. Novinec na seznamu je Miha Cerkvenik, sicer pa presenečenj ni. Izbrana vrsta bo med pripravami na olimpijske kvalifikacije odigrala tri pripravljalne dvoboje. Za uvod bo 23. junija gostovala v litovski prestolnici Vilni, dvakrat pa se bo v Stožicah predstavila domačim navijačem. Na slovenski praznik Dan državnosti, 25. junija, se bo še drugič pomerila z Litvo, 28. junija pa še z Brazilijo.

KOEBENHAVN - Danska nogometna reprezentanca, prvi tekmec Slovenije na bližnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, je predzadnjo testno tekmo pred EP končala z zmago. Za končnih 2:1 (1:1) proti velikim tekmecem Švedom je v Koebenhavnu odločilni gol dosegel prvi zvezdnik Christian Eriksen v 86. minuti.

PARIZ - Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je na odprtem prvenstvu Francije s 6:7 (5), 6:4 in 6:4 izločila drugo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko. Sedemnajstletna Rusinja je tako postala najmlajša polfinalistka Roland Garrosa po letu 1997. Andrejeva se bo v polfinalu pomerila z Italijanko Jasmine Paolini, ki je danes četrtfinalu prav tako presenetljivo izločila Rusinjo s kazahstanskim potnim listom Jeleno Ribakino.

RIM - Moštvo Ducatija v sezoni 2025 napoveduje naskok na naslov prvaka v seriji motoGP. Danes je tovarniško ekipo okrepil osemkratni španski svetovni prvak Marc Marquez. V ekipi iz Borgo Panigaleja so novico potrdili in sporočili, da so s Špancem podpisali dveletno pogodbo.

REYKJAVIK - Norveška bo leta 2029 prvič gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Za gostitelja so izbrali Narvik, ki je v glasovanju delegatov na kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) premagal andorski Soldeu in italijansko Val Gardeno. Slednjo so izbrali za prirediteljico leta 2031, poroča AFP.

PARIZ - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je davi v Parizu že odšel na operacijo kolena, agencija Tanjug povzema italijanski časnik Gazzetto dello Sport. Đoković si je v osmini finala letošnjega Roland Garrosa v dvoboju z z Argentincem Franciscom Cerundolo poškodoval desni meniskus in odpovedal nastop v četrtfinalu proti Norvežanu Casperju Ruudu.