Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 5. 6. (sreda)

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je ugotovilo, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni v neskladju z ustavo. Odločilo je, da z očitki protiustavnosti neobstoječe zakonske ureditve, za katero še ni jasno, ali sploh bo sprejeta, predlagatelj ne more utemeljiti protiustavnosti referendumskega vprašanja.

LJUBLJANA - V torek je pred nedeljskim odločanjem o trojčku posvetovalnih referendumov steklo predčasno glasovanje. Okrajne volilne komisije v okviru referendumskega glasovanja sporočajo le podatke o volilni udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na slednjem je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 18.769 volivcev (1,2 odstotka vseh upravičencev).

LJUBLJANA - Premier in predsednik Gibanja Svoboda, ki je predlagalo vse tri posvetovalne referendume, Robert Golob je optimističen, da bodo na glasovanjih dobili zeleno luč volivcev za urejanje referendumskih vprašanj. Zakonodaje postopke za ureditev teh vprašanj bi lahko sprožili že jeseni in jih zaključili v letu dni, meni. Ocenjuje, da bi lahko najprej začeli urejati vprašanji pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter gojenja in pridelave konoplje za medicinske namene.

LJUBLJANA - Nevladni organizaciji Varna pot in Vozim sta se zavzeli za glasovanje proti konoplji za osebno rabo na prihajajočem posvetovalnem referendumu. Z morebitno legalizacijo konoplje za osebno rabo je pričakovati večjo porabo konoplje in več ljudi pod vplivom marihuane tudi v prometu, kar bi vodilo k še več najhujšim prometnim nesrečam, so opozorili.