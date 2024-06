Pregled - evropske volitve 2024, 5. 6. (sreda)

LJUBLJANA - Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 18.810 volivcev oz. 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je precej več kot pred petimi leti, ko so je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivcev oziroma 0,47 odstotka. V vseh treh dneh skupaj se je takrat predčasnega glasovanja udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar ocenjuje, da je bilo v kampanji pred evropskimi volitvami premalo povedanega o tem, kaj EU nudi državam članicam in kako pomembno je, da se Slovenci udeležijo volitev. Želi si, da bi tokrat Slovenija presegla tradicionalno nizko udeležbo, da "pokažemo, da nam je za Evropo mar in da o Evropi razmišljamo".

LJUBLJANA - Svoboda je še iz vsake kampanje izšla kot zmagovalka, tudi tokrat bo podobno, je prepričan prvak stranke Robert Golob. Volivce poziva, naj z oddajo glasu sporočijo, kakšno EU si želijo. "Nočemo, da nas v Evropi predstavljajo ljudje, ki širijo laži in strah, ampak tisti, ki verjamejo v demokracijo, vladavino prava in socialno državo," je poudaril.

KAMNIK - Predsednik NSi in nosilec strankine liste Matej Tonin je ob predčasnem glasovanju na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih pozval državljane, da tudi sami oddajo svoj glas. "Samo z našim glasom lahko dosežemo, da se bo Evropa spremenila na točkah, kjer smo razočarani. Samo z volitvami lahko stvari postavimo nazaj na pravo mesto," meni.

LJUBLJANA - Kandidatki Levice na evropskih volitvah Katja Sluga in Tarra Stermšek Kristan sta v izjavi za javnost opozorili na dve pereči problematiki mladih, stanovanjsko in zaposlitveno. Sluga meni, da je generacija mladih v nevarnem položaju, zato je treba narediti konec pomanjkanju pogojev za osamosvajanje mladine. Za Strmšek Kristan pa je pomembno, da se mladi aktivno udejstvujejo v politiki, tako s kandidiranjem kot političnim aktivizmom. Podarila je, da mladi za varno prihodnost potrebujejo varne zaposlitve in streho nad glavo

LJUBLJANA - Lista za evropske volitve in stranka Zeleni Slovenije predlaga, da Slovenija kot prva država opredeli ekocid kot zločin proti človeštvu in ga vpiše v ustavo. Na svetovni dan okolja opozarjamo, da so podnebne in ekološke krize posledica dolgoletnih škodljivih dejavnosti. Izpusti toplogrednih plinov in uničevanje ekosistemov s sedanjo hitrostjo tudi na vojnih območjih, bodo imeli široke katastrofalne posledice za okolje in naravo.

LJUBLJANA - Kandidatka za evropsko poslanko Lucija Karnelutti in ekipa Mladega foruma SD je na Prešernovem trgu v Ljubljani odigrala družabno igro "Domopolija". Inovativna inštalacija je z vizualno in interaktivno uprizoritvijo osvetlila stanovanjsko krizo, s katero se soočajo mladi v Sloveniji in širše v Evropi.

BRUSELJ - V EU ob začetku evropskih volitev, ki bodo potekale od četrtka do nedelje, opažajo porast dezinformacijskih kampanj in tujega vmešavanja, vendar pa ta ni ogromen. Kot navajajo viri pri EU, med temami izstopajo migracije, vojna v Ukrajini, pa tudi pravice skupnosti LGBTIQ+. Obenem zagotavljajo, da je unija dobro pripravljena na odzivanje.

LJUBLJANA - Evropska unija temelji na skupnih vrednotah, v zadnjem času pa je slišati opozorila, da so ogroženi evropski način življenja in evropske vrednote. Stranke in liste, ki se potegujejo za položaje v Evropskem parlamentu, imajo zelo različna stališča glede tega, kaj je evropski način življenja in ali je ogrožen.