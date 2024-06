Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti po mnenju stroke premiki v pravo smer

Ljubljana, 5. junija - Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji gredo stvari na bolje, med drugim na račun večjega financiranja, so se strinjali udeleženci okrogle mize STA o prihodnosti inovacij. Ob tem bo treba okrepiti inovacijsko dejavnost v gospodarstvu ter sprejeti ukrepe za zadržanje domačih kadrov in privabljanje tujih, so ocenili.