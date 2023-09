Ljubljana, 29. septembra - Naslednje leto načrtovana proračunska sredstva za znanost in inovacije so s skoraj 420 milijoni evrov višja kot kadarkoli prej, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vlada je namreč na proračunski seji v četrtek povečala sredstva za znanost za dodatnih 30 milijonov evrov, so poudarili na ministrstvu.