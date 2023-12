Papič: Sredstva za znanost se povečujejo, v letu 2024 jih bo za 30 odstotkov več

Ljubljana, 8. decembra - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je danes na brifingu novinarjem predstavil ključne naloge na področju znanosti, inovacij in visokega šolstva v tem in prihodnjem letu. Poudaril je, da se sredstva za znanost povečujejo, in ne zmanjšujejo, kot krožijo informacije. Tako bo v letu 2024 za 30 odstotkov več sredstev kot letos.