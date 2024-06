Znanstveniki objavili najbolj pregledno študijo o podnebnih spremembah v Sloveniji doslej

Ljubljana, 5. junija - Slovenski znanstveniki so objavili študijo o podnebnih spremembah v Sloveniji za zadnjih 11.700 let, ki predstavlja najbolj celovit pregled podnebnih sprememb na tem ozemlju doslej. Podnebna nihanja v tem obdobju so bila izrazita, vplivala pa so na razširjenost ledenikov, višino gladine jezer, pogostost in obseg poplav ter spreminjanje rastja.