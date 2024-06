Nevladni organizaciji Varna pot in Vozim opozorili na negativne posledice legalizacije konoplje na varnost v prometu

Ljubljana, 5. junija - Nevladni organizaciji Varna pot in Vozim sta se v sporočilu za javnost odločno zavzeli za glasovanje proti konoplji za osebno rabo na prihajajočem posvetovalnem referendumu. Pričakovati je, da bi legalizacija konoplje povišala število voznikov pod vplivom marihuane, to pa bi vodilo k še več najhujšim prometnim nesrečam, so sporočili.