Pregled - svet, 3. 6. (ponedeljek)

JERUZALEM - Za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je najnovejši načrt predsednika ZDA Joeja Bidna za prekinitev ognja v Gazi nepopoln, je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vlade David Mencer. Biden je v petek predstavil nov načrt za prekinitev ognja, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja v Gazi. V Netanjahujevem uradu so zanikali, da bi Izrael pristal na prekinitev ognja, ne da bi bili pred tem izpolnjeni njegovi pogoji, kot so to trdili viri v ZDA.

GAZA/ALEP/BEJRUT - Izrael kljub prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi nadaljuje napade na oblegano palestinsko enklavo. Izraelske sile so ubile najmanj 26 ljudi, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice pa so napadle tudi cilje v Siriji in pri tem ubile najmanj 16 domnevnih proiranskih borcev. O izraelskih napadih, ki so terjali dve smrtni žrtvi, poročajo tudi iz Libanona, kjer se nadaljuje obstreljevanje med izraelskimi silami in gibanjem Hezbolah.

NEW YORK - Vse države morajo slediti zgledu 146 držav članic ZN in priznati Palestino ter uporabiti vsa razpoložljiva politična in diplomatska sredstva za takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, so strokovnjaki ZN s področja človekovih pravic poudarili v izjavi, ki jo je objavil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR). Priznanje palestinske države in možnost samoodločanja je po njihovem predpogoj za trajen mir v Palestini in na celotnem Bližnjem vzhodu.

CIUDAD DE MEXICO - Na predsedniških volitvah v Mehiki je zmagala kandidatka vladajoče leve stranke Claudia Sheinbaum, ki je glede na začasne uradne izide v nedeljo prejela okrog 60 odstotkov glasov. Z njo bo Mehika dobila prvo predsednico doslej. V nagovoru se je zahvalila vsem, ki so glasovali zanjo. Obljubila je nadaljevanje politik svojega mentorja in trenutnega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja. Za zmago so ji čestitali predstavniki oblasti v EU in ZDA, pa tudi voditelji več evropskih držav.

NEW DELHI - Parlamentarnih volitev v Indiji, ki so v več fazah potekale do sobote, se je udeležilo rekordnih 642 milijonov volivcev, je sporočila volilna komisija v najštevilčnejši državi na svetu. Izidi bodo znani v torek, vzporedne volitve pa napovedujejo prepričljivo zmago vladajoče hindujske nacionalistične stranke BJP premierja Narendre Modija, ki se mu tako obeta tretji zaporedni mandat.

TEHERAN - Konservativni predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je vložil kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki so jih v Iranu razpisali za 28. junij, potem ko je predsednik Ebrahim Raisi minuli mesec umrl v nesreči helikopterja. Kandidature je skupno vložilo več kot 50 kandidatov, med vidnejšimi so še nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsednik parlamenta Ali Laridžani ter nekdanji jedrski pogajalec Said Džalili.

TBILISI - Predsednik gruzijskega parlamenta Šalva Papuašvili je podpisal zakon o tujem vplivu, ki zaostruje nadzor nad civilno družbo, s čimer ni več ovir pred uveljavitvijo zakona. V torek ga bodo objavili v uradnem listu. Zakon o tujem vplivu in dogajanje ob njegovem sprejemanju sta pokazala na globoke družbene delitve v Gruziji. Opozicija je že napovedala razveljavitev zakona v primeru zmage na parlamentarnih volitvah, ki bodo v tej državi potekale oktobra.

KIJEV - Ukrajinska vojska je poročala o novih ruskih napadih v več regijah po državi. Zračna obramba je po lastnih navedbah ponoči sestrelila vseh 25 ruskih dronov v regijah Mikolajiv, Odesa, Herson, Kijev, Hmeljnicki, Dnipropetrovsk, Kirovograd in Vinica. Poročil o morebitnih žrtvah napadov z droni ni bilo. V ruskih zračnih napadih na regiji Harkov in Doneck so trije ljudje izgubili življenje, še dva sta bila ranjena.

DUNAJ - V 75. letu starosti je umrla nekdanja avstrijska kanclerka Brigitte Bierlein, ki je leta 2019 po korupcijskem škandalu vlade pod vodstvom Sebastiana Kurza začasno prevzela ta položaj kot prva ženska v zgodovini države. Bierlein, ki je bila pred tem tudi prva predsednica avstrijskega ustavnega sodišča, je prehodno vlado vodila dobrih sedem mesecev med junijem 2019 in januarjem 2020.

BRUSELJ/BUDIMPEŠTA - Belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib se je v pogovoru za bruseljski medij Politico zavzela za ukrepanje proti Madžarski zaradi njenega blokiranja odločitev v EU. Meni, da bi morali dokončati postopek po 7. členu pogodbe EU ter ji zamrzniti glasovalne pravice. V Budimpešti so poudarili, da skuša Bruselj umakniti še zadnjo oviro na poti v tretjo svetovno vojno. Madžarska bo sicer 1. julija od Belgije prevzela predsedovanje EU.

LONDON - Potem ko je zagovornik brexita in protipriseljenske politike Nigel Farage pred desetimi dnevi dejal, da ne bo kandidiral na splošnih volitvah, je danes napovedal kandidaturo na listi desne populistične stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo (Reform UK), ki naj bi jo odslej tudi vodil. Stranka Reform UK vladajočim konservativcem premierja Rishija Sunaka povzroča nemalo skrbi, saj bi jim lahko odnesla del glasov na volitvah, ki bodo potekale 4. julija.

BEOGRAD - Srbska vladajoča stranka SNS je razglasila zmago na nedeljskih volitvah v večini občin in mest, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. V slednjem je SNS ostala brez večine, zato bi opozicija lahko s tesno večino prevzela oblast. Lokalne volitve so potekale v 89 mestih in občinah, kjer niso potekale že decembra. V Beogradu so jih ponovili, ker na decembrskih volitvah nobena stranka ni osvojila večine v 110-članski mestni skupščini.

PEKING/KIJEV - Kitajska je zanikala obtožbe ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da skuša državam preprečiti udeležbo na mirovni konferenci za Ukrajino, ki bo potekala sredi junija v Švici. Po navedbah Zelenskega je udeležbo doslej potrdilo več kot sto držav in organizacij, med njimi tudi Slovenija. Peking je sicer do konference kritičen, saj meni, da ta brez udeležbe Rusije ne bo imela pomembne vloge pri ponovni vzpostavitvi miru.

SEUL - Južna Koreja bo v celoti prekinila vojaški sporazum s Severno Korejo, katerega cilj je zmanjšanje napetosti med državama, je sporočil svet za nacionalno varnost v Seulu in pojasnil, da bi jim to omogočilo takojšnje odzivanje na provokacije Pjongjanga. Severna Koreja je južni sosedi v zadnjih dneh čez mejo poslala več sto balonov s smetmi. Prekinitev vojaškega sporazuma mora odobriti še južnokorejska vlada, ki bo o tem odločala v torek.

MÜNCHEN - Nemški kancler Olaf Scholz je obiskal območja na jugu Nemčije, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave, in obljubil solidarnost s prizadetimi v ujmi. Razmere na Bavarskem in v Baden-Württembergu po obilnem deževju ostajajo napete, poplave pa so doslej terjale štiri smrtne žrtve. V nekaterih krajih na jugozahodu Nemčije so se razmere do večera celo zaostrile. O poplavah poročajo tudi iz dežele Saška-Anhalt.

ŽENEVA/NEW DELHI - Vrnitev vremenskega pojava La Nina bi lahko nekoliko znižala globalne temperature, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Vpliv pojava bo mogoče čutiti v prihodnjih mesecih, saj pojav El Nino kaže znake, da se bliža koncu. Kljub prihodu La Nine pa meteorološka agencija ZN opozarja, da bodo globalne temperature dolgoročno še naraščale.