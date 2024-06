Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 3. 6. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi bo potekalo od torka do četrtka med 7. in 19. uro na 97 voliščih po državi. V sredo pa se izteče rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja, in sicer za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ter za glasovanje na domu. V nedeljo bo po državi med 7. in 19. uro odprtih nekaj več kot 3000 volišč, ki bodo ista tako za evropske volitve kot za referendume. Po zaprtju volišč bodo volilni odbori najprej šteli glasovnice z evropskih volitev, nato pa še za vsako posamezno referendumsko vprašanje. Prvi neuradni izidi referendumov bodo znani po 21. uri, rezultati volitev pa šele po 23. uri, so pojasnili na Državni volilni komisiji.

POSTOJNA - Nekateri poslanci Gibanja Svoboda in njihovi kandidati na evropskih volitvah so sodelovali na javni tribuni o posvetovalnih referendumih, ki jo je organiziral lokalni odbor stranke v Postojni.

LJUBLJANA - Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Reporter dejal, da bodo ob uspešnosti referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v novem postopku našli rešitve, s katerimi se bodo lahko strinjali bolniki, njihovi svojci in zdravniška stroka, ki bo želela sodelovati. "Popolnoma razumem, da k temu ne moremo zavezati nobenega zdravnika," je dejal. Glede legalizacije konoplje obstajajo tudi pozitivni primeri, meni in dodaja, da gre bolj za osebno dilemo kot pa za visoko strokovno zdravstveno vprašanje. Raba konoplje v medicinske namene je dovoljena, v praksi pa zelo otežena, zato po njegovem mnenju nima pravega učinka.