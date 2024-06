Pregled - evropske volitve 2024, 3. 6. (ponedeljek)

LJUBLJANA - V iztekajočem se mandatu Evropskega parlamenta je bilo ob pandemiji covida-19, ki je razgalila šibkosti zdravstvenih sistemov v EU, močno izpostavljeno področje zdravstva. Stranke in liste za krepitev delovne sile na tem področju predlagajo različne ukrepe. Večina pa jih podpira krepitev neodvisnosti EU pri proizvodnji zdravil. Stališča list STA objavlja na posebni volilni spletni strani: sta.si/qBxuNc.

LJUBLJANA - Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi bo potekalo od torka do četrtka med 7. in 19. uro na 97 voliščih po državi. V sredo pa se izteče rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja, in sicer za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ter za glasovanje na domu. V nedeljo bo po državi med 7. in 19. uro odprtih nekaj več kot 3000 volišč, ki bodo ista tako za evropske volitve kot za referendume. Po zaprtju volišč bodo volilni odbori najprej šteli glasovnice z evropskih volitev, nato pa še za vsako posamezno referendumsko vprašanje. Prvi neuradni izidi referendumov bodo znani po 21. uri, rezultati volitev pa šele po 23. uri, so pojasnili na Državni volilni komisiji.

LJUBLJANA - Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je na ploščadi pred Hišo EU pripravila promocijo evropskih volitev, promocija bo potekala vsak dan do petka.

VRANSKO/MOZIRJE/ŠKOFJA LOKA/... - Kandidat SDS Milan Zver (SDS/EPP) je obiskal savinjsko-šaleško regijo, na družbenem omrežju Facebook pa je objavil video, v katerem mu podporo izražajo madžarski premier Viktor Orban, evropska komisarka za finančno stabilnost Mairead McGuinness in vodja politične skupine EPP Manfred Weber, ki je pred dnevi sicer podprl tudi nosilko liste Romano Tomc (SDS/EPP). Kandidat Aleš Hojs je obiskal Gorenjsko, kandidat Franc Breznik pa je obiskal ptujsko in mariborsko regijo. Medtem v SDS na družbenem omrežju X pozivajo, naj se volivci na volišča odpravijo na volilno nedeljo, predčasnih volitev pa naj se udeležijo le v primeru, če to v nedeljo ne bo možno.

LJUBLJANA/POSTOJNA/CELJE - V Svobodi opažajo, da kampanjo pred evropskimi volitvami vedno bolj zaznamujeta porast sovraštva in ustrahovanja, ki ga s svojim delovanjem še dodatno podpihujejo skrajno desne ekstremistične skupine. "Zato se v kampanji in tudi na splošno ne bomo udeleževali soočenj in pogovorov v medijih ali na katerih drugih komunikacijskih platformah, katerih glavni namen je širjenje takšnih idej," so sporočili iz stranke. Njihovi kandidati so bili aktivni na terenu, Jure Leben se je podal na kolesarsko turo od Pirana do Postojne, Matej Grah in Janja Sluga pa sta se udeležila posvetov z volivci.

LJUBLJANA/SLOVENSKA BISTRICA - Predvolilni avtobus NSi, na katerem so bile kandidatke za evropske poslanke Mojca Erjavec, Ljudmila Novak in Katja Berk Bevc, je dopoldne obiskal Ljubljano, popoldne pa se mudi v Slovenski Bistrici.

LJUBLJANA - Predstavniki strank Nič od tega in DeSUS ter Dobra država so bili na novinarski konferenci kritični do tega, da so bili izločeni iz nekaterih televizijskih soočenj za prihajajoče evropske volitve na komercialnih televizijah. Opozarjajo, da odločitve komercialnih televizij slonijo na anketah javnega mnenja, ki jim sicer kažejo slabši rezultat, a po njihovem mnenju niso verodostojne. Enakopravno obravnavo zahtevajo tudi s protestnim pismom, ki so ga naslovili na eno od komercialnih televizij.

LJUBLJANA - Nosilec liste Vesne Vladimir Prebilič, sopredsednica Vesne ter kandidatka Urša Zgojznik in kandidatka Andreja Marolt so ob obisku Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, kjer so govorili o statusu medicinskih sester po Evropi, izpostavili, da so te spregledane, podplačane in na robu izgorelosti. Zgojznik in Marolt sta se udeležili tudi nacionalne konference Zdravstvo po zeleni poti. Ob tem so na družbenih omrežjih v stranki zapisali, da je svetovno zdravstvo velik onesnaževalec okolja, podnebne spremembe pa predstavljajo vse večjo grožnjo za zdravje ljudi.

LJUBLJANA - Evropska mreža za neodvisno življenje poziva sedanje in nove poslance Evropskega parlamenta k podpisu manifesta o zagotavljanju enakih pravic invalidom. Ob tem opozarjajo, da mnogi še vedno živijo izključeno iz družbe. "Zahtevamo prenovljeno, resno politično agendo o pravicah hendikepiranih," so sporočili iz društva YHD.