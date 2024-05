Na soočenju o posledicah morebitne legalizacije konoplje

Ljubljana, 30. maja - Podporniki in nasprotniki ureditve vprašanja o rabi konoplje so na soočenju na Televiziji Slovenija pred posvetovalnim referendumom, ki bo 9. junija, soočili argumente. Izrazili so različne poglede glede posledic, ki bi jih prinesla legalizacija konoplje v osebne namene, in smiselnosti ureditve gojenja konoplje za medicinske namene v Sloveniji.