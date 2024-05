Pregled - evropske volitve 2024, 30. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - EU želi zeleni prehod izvesti z zelenim dogovorom, katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050. Stranke in liste, ki bodo sodelovale na evropskih volitvah, se zavzemajo za pravičen sistem. Nekatere opozarjajo, da je treba zavest o tem dvigniti v državah izven EU in da je treba prehod izvajati na podlagi analiz. Stališča kandidatnih list STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/qycb3r.

LJUBLJANA/SARAJEVO - Po poročilih, da so ministri Republike Srbske v vladi BiH zaradi podpore resoluciji ZN o Srebrenici blokirali glasovanje slovenskih državljanov na evropskih volitvah, je zunanje ministrstvo javilo, da Slovenija uradnega obvestila o tem ni prejela in pričakuje, da do tega ne bo prišlo. Poudarili so, da bi bila zavrnitev soglasja v izrecnem nasprotju z evropsko usmeritvijo Bosne in Hercegovine in ustaljeno prakso vzajemnosti za izvajanje volitev ter opozorili na nesprejemljivost politizacije volitev. V BiH je sicer za evropske volitve v posebni volilni imenik vpisanih 1977 volilnih upravičencev, slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v BiH.

LJUBLJANA/VODICE/KOPER/KAMNIK - Kandidat Aleš Hojs se je z volivci družil na stojnici na ljubljanskem Viču, zvečer pa se ob Žigi Turku v Vodicah udeležuje pogovornega večera v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na temo značaja in pomena neprecenljivih gradnikov skupnosti. Kandidat SDS za evropske volitve Milan Zver, ki je obiskal Koper, pa je na družbenih omrežjih delil video, v katerem našteje uspehe iz časa, ko je bil minister za šolstvo in šport, med njimi izgradnjo Nordijskega centra Planica in Ljudskega vrta v Mariboru, ob tem pa izpostavil, da nam evropska sredstva omogočajo veliko, Slovenija pa izpušča številne priložnosti. Nosilka liste SDS Romana Tomc je volivce nagovarjala na strankini stojnici v Kamniku.

LJUBLJANA/MIREN/KRŠKO - Kandidat Gibanja Svoboda Uroš Brežan je bil na Mirnu govorec na predstavitvi novega projekta BeWoP (Beyond Walk of Peace). Kandidatka Tamara Vonta pa je v Krškem nagovorila zbrane na srečanju s posavskimi sadjarji in vinogradniki, sodelovala je tudi na okrogli mizi v organizaciji lokalnega odbora Gibanja Svoboda Krško na temo evropske kmetijske politike. Kandidati Svobode sicer še naprej svoje programske prioritete predstavljajo na družbenih omrežjih. Kandidatka Maša Kociper obljublja prizadevanje za solidarnost, kandidat Matej Grah skrb za poslušanje slovenskega kmeta, kandidat Uroš Brežan pa zavzemanje za življenjske in izvedljive politike na področju ohranjanja naravnih bogastev. Kandidat Jure Leben se je zavzel za aktivno reševanje podnebnih sprememb, medtem ko je kandidat Marjan Šarec poudaril skupno obrambo držav EU. "Korupcijo lahko ustavi le naša integriteta, ne zgolj stroga pravila," pa je poudarila nosilka liste Irena Joveva.

LJUBLJANA/MARIBOR - Potujoča kavarna NSi s kandidatko za evropsko poslanko Katjo Berk Bevc se je dopoldne ustavila v Ljubljani, popoldne pa se mudi v Mariboru. Na terenu je aktivna tudi kandidatka in aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi/EPP), ki je v sredo obiskala Mozirje, Ljubno in Rečico ob Savinji, kjer so se s člani NSi pogovarjali o prihodnosti zelenega dogovora EU.

SLOVENSKE KONJICE/CELJE - Kandidat SD Milan Brglez se je skupaj z delegacijo SD z volivci srečal v Slovenskih Konjicah, v Celju pa je organiziral pogovorni večer z naslovom Evropa: socialna, solidarna, zelena?

KRŠKO - Na terenu je te dni aktiven tudi kandidat SLS in aktualni evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je med drugim obiskal Planinsko polje, Razdrto in Postojno. Na družbena omrežja pa je delil video, v katerem poudarja, da je v minulem mandatu evropskega parlamenta preprečil sprejetje "številnih neumnosti" iz evropskega zelenega dogovora, ki bi onemogočile kmetijsko pridelavo širom Slovenije. "Naj ima zdrava kmečka pamet še naprej svoje mesto v Evropskem parlamentu!" je pozval.

SLOVENSKE KONJICE - Kandidati Vesne - zelene stranke za evropske volitve so se srečali s predstavniki Dravinjskega poslovnega kluba, govorili so o digitalni transformaciji kot podpori pri zelenem prehodu in predstavili projekt lokalne samooskrbne energetske skupnosti.

SEŽANA - Stranki DeSUS in Dobra država sta na skupni konvenciji strank podelili nagrade najbolj uspešnim pokrajinskim odborom pri zbiranju izjav podpore, zbrane je med drugim nagovoril nosilec njihove skupne liste za evropske volitve Uroš Lipušček.

LJUBLJANA - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred bližajočimi volitvami v Evropski parlament poziva slovenske kandidate, da v predvolilni kampanji in nato ob morebitni izvolitvi tudi v celotnem mandatu namenijo osrednjo pozornost položaju vzgoje in izobraževanja ter učiteljskemu poklicu, so sporočili iz sindikata.