Pregled - svet, 30. 5. (četrtek)

GAZA/JERUZALEM - Izraelska vojska je sporočila, da je prevzela nadzor nad varovanim območjem vzdolž meje med Gazo in Egiptom, znanim kot Filadelfijski koridor. Trdi, da je na območju našla predore, po katerih naj bi Hamas tihotapil orožje v Gazo. Egiptovski vir je to zanikal in Izrael obtožil, da skuša upravičiti vojaško operacijo v Rafi. V Izraelu je sredinska stranka člana vojnega kabineta Benija Ganca vložila predlog zakona o razpustitvi parlamenta in razpisu predčasnih volitev.

PRAGA - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je pred začetkom neformalnega zasedanja zunanjih ministrov zavezništva v Pragi pozdravil skorajšnjo dobavo topniškega streliva Ukrajini v okviru pobude pod vodstvom Češke. Poudaril je, da bo to prispevalo k spremembi položaja v spopadih med ukrajinsko in rusko vojsko. Češka vlada je sporočila, da bodo Ukrajini prihodnji mesec dobavili od 50.000 do 100.000 izstrelkov. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je posvaril pred uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v bližini Krima uničile dva ruska patruljna čolna, je danes sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna služba GRU. Šlo naj bi za hitri amfibijski plovili KS-701 tunets. Iz Moskve so sporočili, da so sistemi zračne obrambe nad Azovskim in Črnim morjem blizu Krima ter nad regijo Krasnodar sestrelili več kot deset ukrajinskih dronov in osem ameriških raket atacms.

PEKING - Kitajska podpira široko zasnovano mirovno konferenco za razrešitev bližnjevzhodnega konflikta, je v govoru na forumu z voditelji arabskih držav povedal kitajski predsednik Xi Jinping. Njegov egiptovski kolega Abdel Fatah al Sisi je medtem mednarodno skupnost pozval, naj prepreči razseljevanje prebivalcev Gaze.

MADRID - Španski parlament je s tesno večino potrdil zakon o pomilostiti katalonskih separatistov, ki jih preganjajo zaradi poskusa odcepitve Katalonije leta 2017. Premier Pedro Sanchez je po glasovanju izjavil, da je tako v politiko kot v življenju odpuščanje močnejše od zamere, ter da je Španija danes uspešnejša in enotnejša kot leta 2017. Sprejetje zakona sta v zameno za parlamentarno podporo Sanchezovi vladi zahtevali katalonski stranki Junts in ERC.

BRUSELJ - Članice EU so potrdile zvišanje carin na uvoz žit, oljnih semen in žitnih proizvodov iz Rusije in Belorusije, ki ga je Evropska komisija predlagala marca. Višje carine bodo začele veljati 1. julija. Po navedbah Bruslja bodo carine dovolj visoke, da bodo odvračale uvoz v EU. Z zvišanjem želijo tudi preprečiti destabilizacijo trga EU, Rusiji pa otežiti izvažanje nezakonito pridobljenega žita, pridelanega na ukrajinskem ozemlju, in financiranje vojaške agresije na Ukrajino na račun izvoza žita v EU.

BRUSELJ - Svet EU je Srbiji prižgal zeleno luč za podpis sporazuma o sodelovanju z agencijo EU za mejno in obalno stražo Frontex, so sporočili v Bruslju. Agencija bo tako v prihodnje Srbiji lahko pomagala pri upravljanju migracij, preprečevanju nezakonitega priseljevanja in boju proti čezmejnemu kriminalu na vseh njenih mejah.

BRUSELJ - Svet EU je sprejel nova pravila za povečanje odpornosti bank v EU na morebitne nove šoke. Cilj je okrepiti nadzor in upravljanje s tveganji. Poleg tega je dokončno sprejel direktivo o tako imenovani pravici potrošnikov do popravila. Članice EU so dokončno potrdile tudi nova pravila, namenjena učinkovitejšemu boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

LONDON - Pred volitvami, ki bodo 4. julija, se je v Veliki Britaniji razpustil parlament. Z izpraznitvijo 650 poslanskih sedežev se je uradno začelo pet tednov kampanje pred glasovanjem, na katerem se po 14 letih vladavine konservativcev tokrat obeta zmaga laburistom.

HAAG - Europol je v okviru obsežne mednarodne operacije proti škodljivi programski opremi aretiral štiri ljudi, enega v Armeniji in tri v Ukrajini, je sporočil evropski policijski urad. Ob tem je onemogočil delovanje več kot sto strežnikov po vsem svetu. Europol je akcijo označil za največjo operacijo proti t. i. botnetom doslej.

BERLIN/DUNAJ - Nemško tožilstvo je sporočilo, da je po škandalu z vzklikanjem nacističnih in rasističnih sloganov na otoku Sylt sprožilo preiskavo proti trem ljudem zaradi suma spodbujanja sovraštva, enega od njih pa preiskujejo tudi zaradi suma uporabe simbolov protiustavnih organizacij. Podobne incidente z vzklikanjem sloganov preiskujejo tudi v Avstriji.

PARIZ - Francoski farmacevti so z enodnevno stavko opozorili na pomanjkanje zdravil in nelojalno konkurenco spletnih trgovcev z zdravili, prizadevajo pa si tudi za višje plače. Kot so opozorili v združenju farmacevtov FSPF, se je v desetih letih po državi zaprlo okoli 2000 lekarn, kar je težava predvsem za podeželje.

SEUL - Severna Koreja je izstrelila okoli deset balističnih raket kratkega dosega, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so po okoli 350 kilometrih padle v Japonsko morje. Seul je izstrelitev označil za provokacijo.

REYKJAVIK - Aktivnost vulkana na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije, ki je izbruhnil v sredo, se umirja, poroča islandska radiotelevizija RUV. Ognjenik sicer še vedno bruha lavo, vendar se je moč izbruhov znatno zmanjšala.