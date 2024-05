Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 30. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je na novinarski konferenci ob dveh letih dela vlade dejal, da je zadržan do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo, o čemer bodo volivci na pobudo Svobode odločali na referendumu. "Naj se ljudje odločijo, ali smo kot družba že zreli za to," je dejal. Se pa zavzema za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene. Golob je dejal, da v Svobodi nagovarjajo volivce, naj se v čim večjem številu udeležijo tako referendumov kot evropskih volitev. "Nagovarjamo jih, da glasujejo trikrat za," je dejal.

LITIJA - Poslanka DZ Sara Žibrat ter poslanka DZ in kandidatka Svobode na evropskih volitvah Janja Sluga sta bili v Litiji govorki na okrogli mizi o osebni rabi konoplje v organizaciji lokalnega odbora Gibanja Svoboda Litija in lokalnega odbora Gibanje Svoboda Šmartno ob Litiji.