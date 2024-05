Pregled - šport, 30. 5. (četrtek)

OSLO - Svetovni in evropski podprvak Kristjan Čeh je na diamantni atletski ligi v Oslu v metu diska zasedel peto mesto s 65,12 metra. V norveški prestolnici je v teku na 800 m druga slovenska predstavnica Anita Horvat s svojim izidom sezone in časom 2:00,32 prav tako osvojila peto mesto.

KOPER - Slovenski telovadci so si na tekmi svetovnega pokala v Kopru v današnjih kvalifikacijah priborili štiri nastope v finalih. Luka Bojanc se je uvrstil v finale s tretjo oceno na krogih, Anže Hribar s peto na parterju, Lucija Hribar s šesto na dvovišinski bradlji in Gregor Rakovič s sedmo na konju z ročaji.

CHONGQING - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je turnir prvakov v kitajskem Chongqingu z nagradnim skladom 800.000 ameriških dolarjev končal že v prvem krogu. Tokrat 18. igralca sveta ni premagal Kitajec, ampak Francoz Alexis Lebrun, ki je na svetovni lestvici 11 mest slabši. Francoz je bil boljši s 3:1.

AUGSBURG - V Augsburgu se je začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Kvalifikacije so imeli danes kajakaši, slovenski tekmovalci so jih opravili uspešno. Najboljša je bila Eva Terčelj, ki je zabeležila tretji najboljši čas, že v prvi vožnji so se v polfinale uvrstili tudi Eva Alina Hočevar in vsi trije moški predstavniki. Ti so sicer nastopili povprečno, Peter Kauzer se je uvrstil na 24., Žiga Lin Hočevar na 29., Lan Tominc pa na 30. mesto.

LJUBLJANA - Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu elitne skupine prihodnje leto na Danskem in Švedskem igrala v skupini A skupaj s Finsko, Kanado, Švedsko, Slovaško, Latvijo, Avstrijo in Francijo v Stockholmu, je sporočila krovna zveza IIHF. V Herningu na Danskem pa bodo igrale reprezentance Danske, Češke, Nemčije, Madžarske, Kazahstana, Norveške, Švice in ZDA.

LJUBLJANA - Slovenska futsal reprezentanca je na današnjem žrebu v Nyonu na sedežu krovne zveze Uefe dobila tekmece glavnega dela kvalifikacij za prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenija bo igrala v skupini 4, ob njej pa še Madžarska, Črna gora in Norveška. Kvalifikacije se bodo začele decembra. Obenem so v Nyonu danes izžrebali tudi skupine kvalifikacij za sploh prvo svetovno prvenstvo članic, ki ga bodo leta 2025 gostili Filipini. Slovenija bo kvalifikacije začela v skupini 4, ob njej so še gostiteljica Moldavija, Finska in Anglija.

OSIJEK - Na evropskem prvenstvu v streljanju z malo- in velikokalibrskim orožjem v Osijeku sta v streljanju s puško na 50 metrov leže nastopila Rajmond Debevec in Robert Markoja. Debevec je zasedel 30., Markoja pa 38. mesto. Zmagal je Slovak Patrik Jany. V ženski konkurenci je na 50 metrov leže Urška Kuharič zasedla 22. mesto.

PARIZ - Na teniškem turnirju v Parizu, ki ga še vedno ovira dež, zato so morali kar nekaj dvobojev prekiniti, favoriti še naprej uspešno opravljajo svoje naloge. Tako je prvi nosilec Srb Novak Đoković v drugem krogu gladko premagal Španca Roberta Carballesa in zabeležil svojo 368. zmago na turnirjih za grand slam. Peti nosilec Rus Andrej Medvedjev se je med najboljših 32 uvrstil po tem, ko je Srb Miomir Kecmanović pri zaostanku 1:6 in 0:5 dvoboj predal, napredovali so tudi osmi nosilec Poljak Hubert Hurkacz, deseti nosilec Bolgar Grigor Dimitrov ter nižja nosilca Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Američan Sebastian Korda.