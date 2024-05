Italijanske sodnike razburil načrt vlade za reformo sodstva

Rim, 30. maja - Italijanski sodniki in tožilci so ogorčeni zaradi načrtovane reforme na področju sodstva, ki jo je v sredo potrdila skrajno desna vlada premierke Giorgie Meloni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zagovorniki reforme pozdravljajo odločitev vlade, njeni nasprotniki pa trdijo, da gre za ogrožanje avtonomije in neodvisnosti sodstva.