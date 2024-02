V Italiji vrsta prireditev ob dnevu spomina na fojbe

Bazovica, 9. februarja - V Italiji bodo letošnji dan spomina na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre in Dalmacije zaznamovali s številnimi prireditvami, ki bodo vrhunec dosegle v soboto s tradicionalno slovesnostjo v Bazovici. Že danes pa bosta ob dnevu spomina, ki so ga v Italiji razglasili pred 20 leti, slovesnosti v predsedniški in vladni palači v Rimu.