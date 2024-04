Novinarji italijanske RAI zaradi politizacije napovedali stavko

Rim, 25. aprila - Novinarji italijanske javne radiotelevizije RAI so danes napovedali enodnevno stavko, ki jo nameravajo izvesti v začetku prihodnjega meseca. Kot razlog za sklic stavke so navedli zaskrbljenost zaradi poskusov politizacije pod desno vlado premierke Giorgie Meloni. RAI te dni pretresa afera zaradi odpovedi sodelovanja do vlade kritičnega pisatelja.