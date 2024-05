Italija še otežuje delo nevladnih organizacij pri reševanju migrantov na morju

Rim, 9. maja - Italija še naprej otežuje delovanje nevladnih organizacij, ki v Sredozemskem morju rešujejo prebežnike. Oblasti v Rimu so se namreč pred dnevi odločile za prepoved izvajanja humanitarnih letov, namenjenih iskanju migrantov v čolnih, z nekaterih otokov. Nevladne organizacije so danes opozorile, da bi to lahko ogrozilo številna življenja.