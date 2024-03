V Italiji odmeva afera o razkrivanju zasebnih informacij

Rim, 8. marca - V Italiji odmeva afera o nezakonitem dostopanju do zasebnih finančnih informacij in sodnih dokumentov o več kot sto osebah, med katerimi so obrambni minister Guido Crosetto, nogometaš Cristiano Ronaldo in partnerica pokojnega Silvia Berlusconija. Do informacij naj bi dostopal uslužbenec finančne policije, ki je nekatere tudi posredoval novinarjem.