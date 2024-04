Maljevac ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti o obojestranskem povezovanju med generacijami

Ljubljana, 29. aprila - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v poslanici ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti poudaril, da je obojestransko povezovanje med generacijami danes neizbežno in nujno. Dodal je, da je solidarnost osnovno vezivo emancipirane družbe in prebivalcem zaželel trdnih vezi ter dostopnosti in vključenosti v vse družbene sisteme.