Škofje spodbujajo k razmisleku o dolgoročnih posledicah uzakonjenja pomoči pri končanju življenja

Ljubljana, 29. maja - Slovenski škofje državljanke in državljane spodbujajo, da razmislijo o dolgoročnih posledicah za družbo v primeru uzakonjenja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Menijo, da gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in produktivnost. Katoličani bodo zato glasovali proti, so zapisali.